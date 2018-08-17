Безысходность всему голова: Россияне сами выдумывают проекты по улучшению условий на М-4 «Дон»

Отсутствие нормальных условий и сервиса вынуждают простых граждан самостоятельно решать проблемы, поджидающие их буквально на каждом километре данной популярной трассы.

Однако, как известно, не всегда на этот шаг должны идти именно власти, потому как находятся народные умельцы, предлагающие прекрасные решения по улучшению условий путешествия для легковых и грузовых транспортных средств. Таким образом, путешествие по М-4 «Дон» может стать в несколько раз комфортнее.

Пользователь «ВКонтакте» предложил развитие сети придорожных сервисов, которые качественно отличаются от имеющихся на сегодняшний день «забегаловок». Мужчина утверждает, что изюминкой его проекта является «качественное, продуманное функциональное зонирование и открытость территории», а также наличие парковых зон, мест для высадки пассажиров автобусов, вещевой и продуктовый мини-рынки. Данный комплекс не будет иметь реальных аналогов и будет от них выгодно отличаться.

«А какие виды! Рядом будет протекать река, сложный рельеф, террасы, дороги по склону и беседки. Прибавим к этому качественную гостиницу, видовой обеденный зал, парковую зону и охраняемый паркинг. В общем все, как я и как все остальные любят», - признается автор инициативы. В комментариях ему вторят, что «безысходность всему голова» и именно так и рождаются подобные проекты.

Также, по его плану, каждый сможет наслаждаться этими видами абсолютно бесплатно. Он отметил, что проектирование начал буквально сегодня и пообещал, что будет сообщать своим фолловерами все фазы продвижения по проекту.

Николай Офицеров