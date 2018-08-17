Hyundai озвучил свои новинки Московского автосалона

Южнокорейский автогигант Hyundai привезет на Московский автосалон два кроссовера и один электрокар.

Корейцы рассказали, что в рамках Московского автосалона представят кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson нового поколения, а также полностью электрическую модель Hyundai IONIQ. При этом Santa Fe рассматривается производителем как главная его премьера в российской столице.

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения будет доступен отечественному потребителю в версиях Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Силовую линейку автомобиля представят бензиновая установка 2.4 отдачей 188 л.с. с 6-АКПП и дизельный агрегат 2.2 мощностью 200, с которым сочетается 8-АКПП. Независимо от версии, вседорожник имеет систему управления полным приводом HTRAC. Новый базовый Santa Fe будет стоить в РФ от 1 999 000 рублей.

Новый Hyundai Tucson уже можно купить в России. Его стоимость составляет от 1 399 000 рублей. Машина обзавелась новой каскадной радиаторной решеткой, иным передним бампером, другими осветителями, колесными дисками на 17, 18 и 19 дюймов. Также несколько преобразовались фонари на корме кросса. В салон новинки изменились приборная панель и вентиляционные дефлекторы.

Hyundai IONIQ может быть гибридом, плагин-гибридом и электрокаром. На Московском автосалоне покажут полностью электрическую версию.

Иван Головин