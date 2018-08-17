«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных
| | «Крым стоит в пробках»: Туристы жалуются на бесконечные заторы

«Крым стоит в пробках»: Туристы жалуются на бесконечные заторы

Сегодня, 15:18

Крымский мост оправдал все ожидания – толпы туристов на автомобилях едут в отпуск на полуостров. Теперь дороги Крыма встали в бесконечных пробках.

Водители жалуются в соцсетях на пробки в Крыму, которые обусловлены большим наплывом туристов. Ситуацию ухудшают многочисленные ДТП.

В соцсети «ВКонтакте» автомобилисты сообщили о пробке на объездной дороге рядом с посёлком Зуя. Около 13:00 здесь столкнулись внедорожник Jeep Cherokee и «легковушка», когда последняя выехала на встречную полосу, обгоняя тихоходный трактор. О пострадавших ничего не известно.

Буквально через две минуты езды очевидцы сфотографировали перевернувшийся грузовик. В комментариях один из местных жителей отметил, что на этом месте едва ли не каждый день происходят аварии.

Стоит в пробках и Симферополь. В частности, заторы образовались на Московском кольце, Советском кольце и около ж/д вокзала. Кроме того, сегодня были сильно осложнено движение напротив Главпочтамта в направлении Советской площади из-за обрыва контактной сети троллейбусов.

Помимо ЧП, крымские пробки связаны с проведением байк-шоу «Ночных волков». На целых четыре дня – с 16 по 19 августа – на 65-67-м км трассы «Севастополь – Ялта» власти ввели ограничение скорости до 50 км/ч.

Дополнительные неудобства водителям, которые вынуждены стоять в пробках в Крыму, создаёт сильная жара. По предварительной информации, именно из-за неё накануне, 16 августа, около 13:00 на автодороге «Симферополь – Керчь» загорелся автобус, в котором находился 51 пассажир.

К счастью, огонь удалось потушить до того, как прибыли спасатели, и никто не пострадал. Отметим, что только за сутки это второй похожий инцидент. Ранее возгорание моторного отсека рейсового автобуса произошло на трассе «Симферополь – Феодосия».


Яна Васильева
Новости по теме
«Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя
«Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя

Крым сейчас привлекает внимание миллионов туристов, но местные «олени педальные» уже выводят из себя каждого. Из-за коренных жителей приезжие не хотят больше…

На Кубани готовы к пробкам на трассе в Крым
На Кубани готовы к пробкам на трассе в Крым

Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани, сообщил, что регион готовится к пробкам на дороге к Крымскому мосту. Администрации регионов обеспечат оборудование мест…

Ради фото на Крымском мосту водители нарушают ПДД
Ради фото на Крымском мосту водители нарушают ПДД

16 мая со значительным опережением графика открылся Крымский мост, который соединяет полуостров и Россию. В сутки по новому мосту проезжает около 20 000 авто,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости