«Крым стоит в пробках»: Туристы жалуются на бесконечные заторы

Крымский мост оправдал все ожидания – толпы туристов на автомобилях едут в отпуск на полуостров. Теперь дороги Крыма встали в бесконечных пробках.

Водители жалуются в соцсетях на пробки в Крыму, которые обусловлены большим наплывом туристов. Ситуацию ухудшают многочисленные ДТП.

В соцсети «ВКонтакте» автомобилисты сообщили о пробке на объездной дороге рядом с посёлком Зуя. Около 13:00 здесь столкнулись внедорожник Jeep Cherokee и «легковушка», когда последняя выехала на встречную полосу, обгоняя тихоходный трактор. О пострадавших ничего не известно.

Буквально через две минуты езды очевидцы сфотографировали перевернувшийся грузовик. В комментариях один из местных жителей отметил, что на этом месте едва ли не каждый день происходят аварии.

Стоит в пробках и Симферополь. В частности, заторы образовались на Московском кольце, Советском кольце и около ж/д вокзала. Кроме того, сегодня были сильно осложнено движение напротив Главпочтамта в направлении Советской площади из-за обрыва контактной сети троллейбусов.

Помимо ЧП, крымские пробки связаны с проведением байк-шоу «Ночных волков». На целых четыре дня – с 16 по 19 августа – на 65-67-м км трассы «Севастополь – Ялта» власти ввели ограничение скорости до 50 км/ч.

Дополнительные неудобства водителям, которые вынуждены стоять в пробках в Крыму, создаёт сильная жара. По предварительной информации, именно из-за неё накануне, 16 августа, около 13:00 на автодороге «Симферополь – Керчь» загорелся автобус, в котором находился 51 пассажир.

К счастью, огонь удалось потушить до того, как прибыли спасатели, и никто не пострадал. Отметим, что только за сутки это второй похожий инцидент. Ранее возгорание моторного отсека рейсового автобуса произошло на трассе «Симферополь – Феодосия».

Яна Васильева