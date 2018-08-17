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| | Немцы рассекретили двигатель для нового Audi RS Q3

Немцы рассекретили двигатель для нового Audi RS Q3

Сегодня, 14:33

Высокопроизводительный кроссовер Audi RS Q3 нового поколения получит агрегат на 27 л.с. мощнее, чем у его актуальной генерации.

Британский портал Autocar озвучил подробности силовой составляющей кроссовера Audi RS Q3 нового поколения, невзирая на то, что автомобиль будет представлен не раньше, чем в следующем году. По данным сайта, машина получит прежний турбодвигатель 2.5 TFSI, производительность которого составляет 362 л.с. (+27 л.с. в сравнении с актуальной генерацией вседорожника). Силовая установка будет комплектоваться 7-РКПП DSG с двойным сцеплением.

Эксперты считают, что новый Audi RS Q3 в версии Performance будет еще мощнее, ведь тягу его мотора повысят до 395 л.с. Таким агрегатом уже оснащается Audi TT RS.

Ожидается, что новый Audi RS Q3 станет рыночным соперником Mercedes-AMG GLA 45. Продукция Volkswagen в сегменте высокопроизводительных кроссоверов вовсе не будет конкурировать с ингольштадтской новинкой, так как мощность ее моторов не превысит 300 л.с.

 

 

По некоторым данным, презентация нового Audi RS Q3 состоится в Женеве будущей весной. В России «заряженный» кроссовер не предлагается. Его стандартная версия продается в стране минимум за 1 985 000 рублей.


Иван Головин
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