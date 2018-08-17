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| | Россияне чаще стали выбирать модели LADA в качестве первого автомобиля

Россияне чаще стали выбирать модели LADA в качестве первого автомобиля

Сегодня, 14:05

Каждый пятый россиянин при покупке первого автомобиля отдает предпочтение продукции марки LADA. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному интернет-гигантом Mail.Ru и сервисом «Юла Авто».

Mail.Ru и «Юла Авто» провели исследование, участниками которого стали более пяти тысяч россиян. Они рассказали о своих первых автомобилях. Выяснилось, что жители страны стали чаще покупать продукцию марки LADA именно как первую машину.

Опрос показал, что в России каждый пятый автомобилист начинал с LADA. Второе место занял баварский бренд BMW. На нем свой выбор остановили 13% респондентов при покупке первого автомобиля. Третье место занял немецкий бренд Audi с показателем в 9%. На четвертой позиции оказалась Toyota с результатом в 6%. Такая же цифра отмечена у отечественного «Москвича».

 

Опрос также показал, что почти половина россиян (47%), при покупке первого автомобиля не желала тратить на него больше, чем полмиллиона рублей. 20% респондентов приобрели первую машину дороже 1,5 млн рублей. Каждому четвертому опрошенному транспорт подарили.


Иван Головин
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