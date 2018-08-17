Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей

Российские автолюбители в январе-июне этого года купили 213 300 новых иномарок от европейских марок, что на 15,3% больше относительно первой половины 2017 года. Соответствующие подсчёты провели аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Наибольшей популярностью у россиян среди европейских машин пользуется Volkswagen Polo. Такой седан в первой половине 2018 года приобрели 27 000 россиян, что на 24,2% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает кроссовер Renault Duster, чьи продажи выросли на 7,5% или до 21 300 единиц. Отметим, что в рейтинг попали ещё три модели от французского бренда Renault. Они заняли четвертую, пятую и шестую позиции: Logan (16 100 ед.; +20,9%), Sandero (15 800 ед.; +17,1%) и Kaptur (15 600 ед.; +10,2%).

На третьем месте расположился Skoda Rapid, разошедшийся тиражом в 17 000 единиц (+21,7%). В числе самых любимых у россиян европейских автомобилей оказались немецкий Volkswagen Tiguan (15 600 ед.; +29,3%), чешский Skoda Octavia (11 900 ед.; +10,8%) и ещё один «немец» Mercedes-Benz GLC (3 900 ед.; +32,9%). На последнем месте находится Skoda Kodiaq, чьи продажи выросли в 10 раз или до 3 500 авто.

Яна Васильева