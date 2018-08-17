Обновленный хэтчбек Baojun 310 рассекречен на фото в сети

В интернете появились фотографии компактного хэтчбека Baojun 310, претерпевшего обновление. Автомобиль получил несколько измененную внешнюю составляющую, на что указывают снимки, появившиеся в базе Минпрома КНР.

Министерство промышленности Китая в своей базе разместило фотографии обновленного компактного хэтчбека Baojun 310. Судя по снимкам, автомобиль получил видоизмененные бамперы, другую радиаторную решетку, пересмотренные противотуманные огни. Задние фонари автомобиля обзавелись новым точечным рисунком. Машина имеет габариты 4051х1707х1450 мм.

Силовую линейку обновленного хэтчбека Baojun 310 представляют агрегаты 1.2 и 1.5. Их производительность составляет 82 и 112 л.с. Двигатели работают как с МКПП, так и с роботизированной трансмиссией.

Когда состоится дебют обновленного хэтчбека Baojun 310, пока не сообщается. Ожидается, что стоимость автомобиля составит 350 000 рублей за стандартную версию.

Иван Головин