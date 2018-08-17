Chery назвала цены на новый трёхрядный кроссовер Jetour X70

Китайские автодилеры начали предлагать новый кроссовер от бренда Jetour, принадлежащего компании Chery. Представители марки раскрыли цены на новинку, получившую название Jetour X70.

В базовом исполнении новый трёхрядный кроссовер обойдётся в 72 900 юаней (705 000 рублей), а за самую дорогую версию просят 123 900 юаней (1 199 000 рублей). Новый Jetour X70 доступен с безальтернативным 1,5-литровым 147-сильным агрегатом, который сочетается с 6-диапазонным «роботом» и системой переднего привода. Модель не получила полноприводных версий.

В плане дизайна новый автомобиль совершенно не похож на модели Chery. При этом по размерам он соотносится с Chery Tiggo 8, который недавно поступил в продажу. Так, габариты у Jetour X70 следующие: 4 720х1 900х1 695 мм, а размер колёсной базы составляет 2 745 мм.

В список оснащения новинки в начальной комплектации вошли ABS, EBD, кнопка запуска мотора, электронный «ручник», виртуальная приборная панель на 12,3 дюйма, парктроник, мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и многое другое. В «топовом» варианте его дополнили система автоматического торможения, систему кругового видеообзора, стеклянную крышу и т. д.

Яна Васильева