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| | Chery назвала цены на новый трёхрядный кроссовер Jetour X70

Chery назвала цены на новый трёхрядный кроссовер Jetour X70

Сегодня, 22:00

Китайские автодилеры начали предлагать новый кроссовер от бренда Jetour, принадлежащего компании Chery. Представители марки раскрыли цены на новинку, получившую название Jetour X70.

В базовом исполнении новый трёхрядный кроссовер обойдётся в 72 900 юаней (705 000 рублей), а за самую дорогую версию просят 123 900 юаней (1 199 000 рублей). Новый Jetour X70 доступен с безальтернативным 1,5-литровым 147-сильным агрегатом, который сочетается с 6-диапазонным «роботом» и системой переднего привода. Модель не получила полноприводных версий.

В плане дизайна новый автомобиль совершенно не похож на модели Chery. При этом по размерам он соотносится с Chery Tiggo 8, который недавно поступил в продажу. Так, габариты у Jetour X70 следующие: 4 720х1 900х1 695 мм, а размер колёсной базы составляет 2 745 мм.

В список оснащения новинки в начальной комплектации вошли ABS, EBD, кнопка запуска мотора, электронный «ручник», виртуальная приборная панель на 12,3 дюйма, парктроник, мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и многое другое. В «топовом» варианте его дополнили система автоматического торможения, систему кругового видеообзора, стеклянную крышу и т. д.


Яна Васильева
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