Компания Toyota перестанет продавать компактвэн Toyota Verso в ЕС

Компактвэн Toyota Verso не в силах больше соперничать с кроссоверами и паркетниками в ЕС. Японцы решили больше не продавать в регионе эту модель.

Продажи японского компактвэна Toyota Verso в ЕС за прошедшее время текущего года составили всего 821 единицу. За этот же период в регионе было реализовано почти четыре тысячи экземпляров кроссовера RAV4. Более того, на гибридный вариант паркетника пришлось 88% продаж. В это же время компактвэн Verso продавался с традиционными силовыми установками.

Японцы больше не намерены поставлять Toyota Verso в ЕС. У дилеров еще есть запасы этой модели на складах, которых будет достаточно до конца нынешнего года.

Напомним, компактвэн Toyota Verso имеет пяти- и семиместную модификации. Общественность впервые увидела данную модель в 2009 году на Женевской автомобильной выставке. Дальнейшая судьба машины на фоне постоянно растущего спроса на кроссоверы и гибриды пока не ясна.

Иван Головин