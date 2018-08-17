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| | «Халява окончена»: «Платки» на трассе М4 «Дон» модернизируют

«Халява окончена»: «Платки» на трассе М4 «Дон» модернизируют

Сегодня, 11:38

Сэкономить на платных участках федеральной автодороги больше не выйдет. Информацией поделились пользователи автомобильных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», но власти пока не комментируют появившиеся слухи.

На страницах одного из автомобильных сообществ для водителей Ростова появилось сообщение о том, что платные участки федеральной магистрали М4 «Дон» в скором времени модернизируют. Слухами поделился один из пользователей в комментариях, ссылаясь на слова своего друга, работающего в «Автодоре».

По неподтверждённым данным, уже до конца 2018 года «платки» оборудуют «хитрыми» шлагбаумами, которые не позволят водителям проехать. На данный момент некоторые автомобилисты буквально таранят шлагбаумы, которые попросту гнутся и не наносят ущерба машине.

Помимо этого, на платных участках могут поднять стоимость проезда в ночное время, но при этом проехать ночью будет всё так же выгоднее, чем днём. На данный момент в дневное время в среднем проезд по «платкам» в одну сторону стоит порядка 800 рублей.


Васисуалий Мурчалов
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