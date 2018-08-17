В сети появилось видео с самым быстрым Volkswagen Golf

Недавно мастера немецкого тюнинг-ателье Boba Motoring показали на видеоролике результаты своей работы над хэтчбеком Volkswagen Golf. После ряда доработок автомобиль обзавёлся мотором, генерирующим 1 233 «лошади».

На официальном YouTube-канале фирмы Boba Motoring было опубликовано видео с модернизированным 1 233-сильным Volkswagen Golf. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем V16. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 2,1 секунды, до 200 км/ч – за 4,8 секунды, а до 300 км/ч всего за 8,0 секунд.

На преодоление дрэговой дистанции в четверть мили автомобиль тратит всего лишь 8,47 секунды, ускоряясь при этом до впечатляющих 269 км/ч. Максимальная скорость превышает 340 км/ч. Примечательно, что тюнинговый Volkswagen Golf без водителя весит 1 180 килограммов. Как отметили автоэксперты, эта машина стала самой быстрой в мире.

Яна Васильева