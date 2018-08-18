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| | Названы цены и комплектации кроссовера Hyundai Santa Fe для России

Названы цены и комплектации кроссовера Hyundai Santa Fe для России

Сегодня, 04:00

Корейская компания рассекретила флагманский кроссовер четвертой генерации для российского рынка. Новый Hyundai Santa Fe можно будет приобрести по цене от 2 млн рублей.

Стоимость базового кроссовера составит 1 999 000 рублей, в то время как за топовую версию придется отдать 2 699 000 рублей. Hyundai Santa Fe четвертого поколения предложат в РФ в четырех комплектациях.

Дизайн передней части кузова новинки выполнят в фирменной стилистике кроссоверов бренда. Автомобиль получит радиаторную решетку «каскадного» типа и светодиодную оптику, при этом ДХО расположатся выше основных фар. Новый кроссовер вырастет в размерах: длина кроссовера составит 4 770 мм (+70 мм), а колесная база увеличится до 2 785 мм (+65 мм).

Hyundai Santa Fe свежей генерации будет доступен в РФ с тремя моторами: двумя старыми (2,4-литровый 171-сильный бензиновый и 2,2-литровый 200-сильный турбодизель) и новым 2,4-литровым 188-сильным бензиновым двигателем с системой прямого впрыска топлива. Старые моторы будут сочетаться с 6-ступенчатой МКПП и АКПП, а топовый предложат только с «автоматом». При этом кроссовер во всех версиях получит полный привод HTRAC.

 

 

Новый Hyundai Santa Fe обзавелся функцией контроля присутствия пассажиров на задних сиденьях, системой предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом и системой Safety Exit Assist, которая не даст открыть задние двери при приближении машин сзади.


Юлия Романова
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