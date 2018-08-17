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| | «Диарея, грязь и грабежи»: Названы придорожные кафе и отели на М4 «Дон», которых лучше избегать

«Диарея, грязь и грабежи»: Названы придорожные кафе и отели на М4 «Дон», которых лучше избегать

Сегодня, 10:55

По пути в Крым многие предпочитают остановится в придорожных отелях и кафе, но некоторые заведения могут быть опасны как для кошелька, так и для жизни. Рейтинг составлен на основе отзывов в сети Google и не является мнением редакции.

Прежде всего автомобилисты не рекомендуют посещать кафе-отель «Синьор помидор», который расположен на 75-м километре федеральной автодороги М4 «Дон». Водители жалуются не самые вкусные блюда – один из пользователей сети пожаловался на диарею после местных блюд.

Небольшое кафе «Амина» также не рекомендуют пользователи из-за чрезмерно завышенных цен. Один из клиентов рассказал, что небольшой обед из борща, люля, картофельного пюре и кофе обошёлся ему в баснословные 1 600 рублей.

Также автомобилисты советуют избегать практически всех отелей в злополучном Лосево. Водители сообщают, что там орудует банда грабителей, «обчищающих» машины. В соцсетях рассказали, что один из случаев закончился гибелью автомобилиста, который пытался защитить свою машину от преступников.

В антирейтинг также вошёл мотель «Шахерезада», расположенный в селе Дедилово Тульской области. Автомобилисты жалуются отвратительные номера с грязным постельным бельём и полуразваленной мебелью. Кроме того, местные блюда грозят гостям отравлением.


Васисуалий Мурчалов
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