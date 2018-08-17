В Тольятти создали трансмиссию для первого кроссовера УАЗ

Ульяновские машиностроители вернулись к разработке кроссовера УАЗ-3170. Стало известно, что для автомобиля создается трансмиссия, и работы на почти завершены. Новинка получит узлы проекта «Кортеж».

Кроссовер УАЗ-3170 получит постоянный полный привод, созданный инженерами фирмы «Ладуга» из Тольятти. Накануне появилась информация, что для машины разрабатывается трансмиссия, и работа над ней почти завершена. Известно, что редукторы будут в алюминиевых картерах, в то время как в «Патриотах» используется чугун. Известно, что разработаны две вариации главной пары: тяговая с передаточным отношением 4,11 и скоростная 3,7.

Редукторы для модели УАЗ-3170 будут выпускаться на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). На этом же предприятии наладят производство раздаточной коробки и двигателей для первого кроссовера УАЗ. Ожидается, что вседорожник будет оснащаться турбодвигателем 2.3, производительность которого составит 170 л.с. Кроме того, автомобиль получит атмосферную силовую установку 2.5.

Напомним, недавно УАЗ сообщил о разморозке проекта 3170. Он берет свое начало в 2014 году, но его реализация была остановлена спустя два года после запуска из-за нестабильности рынка. В основу модели УАЗ-3170 ляжет безрамная конструкция. Автомобиль получить двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади. Некоторые технические узлы для машины будут позаимствованы у моделей бренда Aurus, которые разрабатываются в рамках проекта «Кортеж».

Иван Головин