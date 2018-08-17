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| | «Ждать уже недолго»: Стало известно, когда исчезнут пробки в Лосево на М4 «Дон»

«Ждать уже недолго»: Стало известно, когда исчезнут пробки в Лосево на М4 «Дон»

Сегодня, 09:21

Автомобилисты с нетерпением ждут окончания «ада» на самом загруженном участке федеральной трассы.

В соцсетях многие автомобилисты, предпочитающие путешествовать на собственной машине, обсуждают самую актуальную тему этого лета – ужасные пробки на 633 – 715 км трассы М4 «Дон». На этом участке дорога сужается до двух, из-за чего образовываются многокилометровые заторы, которые сводят с ума автомобилистов и заставляют их пожалеть о поездке на юг.

В настоящее время здесь проходит строительство магистрали в обход Лосева и Павловска Воронежской области, которая позволит ликвидировать многокилометровые пробки. Стоит отметить, что ранее планировалось завершить проект в 2020 году, но строительство идет ускоренными темпами. Эксперты считают, что постройка обхода будет завершена к концу 2019 года.

Тем не менее, некоторые автомобилисты в соцсетях прогнозируют исчезновение пробок уже к лету следующего года. Если такое действительно произойдет, то это будет настоящим «сюрпризом» для желающих отдохнуть летом. Дело в том, что множество россиян предпочитают отдых на юге страны, а добраться туда на автомобиле можно только по М4 «Дон».

С открытием Крымского моста проблема пробок встала еще более остро – множество путешественников отказывались ехать в Крым, начитавшись про ужасные пробки в Лосево. Поэтому, как считают автомобилисты, строительство обхода ускорят и завершат уже к началу курортного сезона в следующем году.

«Ждать уже недолго», – пишут в соцсетях.

Стоит отметить, что новая магистраль протяженностью 85 км будет проходить в Бобровском, Павловском и Верхнемамонском районах Воронежской области. Движение организуют по четырем полосам, а средняя скорость потока автомобилей составит 120 км/ч. Проект по постройке обхода оценивается в 62 млрд рублей.


Юлия Романова
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