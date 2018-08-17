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| | Названы самые популярные автомобили на рынке Санкт-Петербурга в I полугодии

Названы самые популярные автомобили на рынке Санкт-Петербурга в I полугодии

Сегодня, 08:00

Жители Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев нынешнего года приобрели около 51 600 легковых машин без пробега, что соответствует росту на 13,4% в сравнении с прошлогодним результатом. Об этом сообщает аналитический портал «АВТОСТАТ».

В июне на петербургском авторынке была зафиксирована отрицательная динамика (8 900 ед.; -1,8%). Лидером продаж в городе стал корейский бренд Hyundai, чей результат – 6 500 реализованных авто за первую половину 2018 года (+6,4%).

Второе место досталось KIA, дилеры этой марки смогли продать в Северной столице 6 200 машин (+28,4%). Российская LADA нашла 4 900 покупателей (+24,3%) за отчётный период. Добавим, что практически все попавшие в ТОП-10 самых популярных в Санкт-Петербурге бренды показали рост продаж.

Исключением стал Renault, спрос на такие автомобили сократился на 7,3%. Наиболее впечатляющий рост отмечается у Mitsubishi – 75,1%. Любопытно, что среди моделей самым востребованным в городе оказался седан Volkswagen Polo (2 700 ед.; +16,2%).

 

Второе и третье места заняли Hyundai Solaris (2 600 ед.; -24%) и Hyundai Creta (2 300 ед.; +38,4%). ТОП-5 замкнули KIA Rio (2 200 ед.; -1,5%) и Mitsubishi Outlander (1 500 ед.; +26,4%).


Яна Васильева
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