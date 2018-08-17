Власти Швейцарии запретили дизельные автомобили Mercedes-Benz и Porsche

В Швейцарии прекратили регистрировать новые автомобили от Mercedes-Benz и Porsche. Дело в том, что дизельные двигатели, которыми оснащаются немецкие машины, не отвечают экологическим стандартам, передаёт Automotive News.

Запрет на регистрацию коснулся минивэнов Mercedes-Benz Vito и кроссоверов премиум-класса Porsche Cayenne и Macan, которые ввезут в Швейцарию после 17 августа. Автомобили, внесённые в базу после сегодняшнего дня, должны будут получить модифицированные моторы перед эксплуатацией.

Отметим, Mercedes-Benz Vito предлагается с 1,6-литровыми «дизелями». В свою очередь под капотом Porsche Cayenne устанавливается 4,2-литровый двигатель, а в моторном отсеке Macan – агрегат V6 объёмом 3,0 л.

Автомобили от Porsche уже не впервые запрещают регистрировать. В июне бренду пришлось прекратить продажи своих моделей на европейском рынке из-за вступивших в силу новых экологических требования.

В прошлом году правительство Германии ввело запрет на регистрацию новых кроссоверов Porsche Cayenne с 3,0-литровыми дизельными турбоагрегатами V6. Porsche обязали отозвать порядка 22 000 таких автомобилей из-за того, что компанию уличили в использовании мошеннического ПО.

Яна Васильева