Jeep назвал рублевые цены на внедорожник Jeep Wrangler нового поколения

Американский премиальный бренд Jeep, подконтрольный концерну FCA, озвучил российские цены на внедорожник Jeep Wrangler. За двухдверный или четырехдверный автомобиль автолюбителям придется выложить от 3 150 000 рублей.

Подкапотное пространство российской версии Jeep Wrangler занимает 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью в 272 «лошадки». Мотор приводится в действие 8-скоростной АКПП и системой постоянного полного привода с раздаточной коробкой, обладающей пятью рабочими режимами.

Стандартное исполнение Jeep Wrangler Sport оснащается галогеновыми головными фарами, круиз-контролем, кондиционером, световым индикатором, зеркалом салона с автоматическим затемнением, задним парктроником, обогревом передних кресел и мультимедийной установкой с 5-дюймовым тачскрином. Jeep Wrangler в версии Sahara стоит от 3 490 000 рублей. Машина оборудована кнопочным зажиганием, камерой заднего обзора, двухзонным климат-контролем и мультимедийным центром с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Дмитрий Павличко