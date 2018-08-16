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| | Jeep назвал рублевые цены на внедорожник Jeep Wrangler нового поколения

Jeep назвал рублевые цены на внедорожник Jeep Wrangler нового поколения

Сегодня, 20:01

Американский премиальный бренд Jeep, подконтрольный концерну FCA, озвучил российские цены на внедорожник Jeep Wrangler. За двухдверный или четырехдверный автомобиль автолюбителям придется выложить от 3 150 000 рублей.

Подкапотное пространство российской версии Jeep Wrangler занимает 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью в 272 «лошадки». Мотор приводится в действие 8-скоростной АКПП и системой постоянного полного привода с раздаточной коробкой, обладающей пятью рабочими режимами.

 

Стандартное исполнение Jeep Wrangler Sport оснащается галогеновыми головными фарами, круиз-контролем, кондиционером, световым индикатором, зеркалом салона с автоматическим затемнением, задним парктроником, обогревом передних кресел и мультимедийной установкой с 5-дюймовым тачскрином. Jeep Wrangler в версии Sahara стоит от 3 490 000 рублей. Машина оборудована кнопочным зажиганием, камерой заднего обзора, двухзонным климат-контролем и мультимедийным центром с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.


Дмитрий Павличко
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