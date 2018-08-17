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| | Volkswagen выпустит новый кроссовер Volkswagen Tharu в спортивной версии R-Line

Volkswagen выпустит новый кроссовер Volkswagen Tharu в спортивной версии R-Line

Сегодня, 05:00

У нового компакт-кросса Volkswagen Tharu, первым рынком для которого станет КНР, появится «спортивная» версия R-Line. Накануне в Сети рассекретили фотографии машины.

Новый немецкий компактный кроссовер Volkswagen Tharu обзаведется псевдоспортивной версией R-Line. Накануне в базе Минпрома КНР появились фотографии транспортного средства. Машина оснащена другими бамперами, хромированными выхлопными патрубками и другими колесными дисками, доступными с диагональю 17 и 18 дюймов.

Volkswagen Tharu R-Line оснащается тем же турбодвигателем, что и стандартный кроссовер. Агрегат 1.4 выдает производительность 150 л.с. Он сочетается с 6-МКПП и 7-РКПП DSG7. Первым рынком для нового паркетника станет Китай, и в этой стране он не будет продаваться с полным приводом в силу отсутствия его популярности в КНР.

Volkswagen Tharu R-Line особенен тем, что его салон существенно отличается от интерьера друх моделей VW. Машина имеет оригинальную фронтальную панель с большим тачскрином информационно-развлекательного комплекса по центру. Приборная панель автомобиля может быть аналоговой или цифровой.

 

 

 

Продажи компакт-кросса Volkswagen Tharu начнутся в Китае в ближайшие месяцы. Далее машина отправится на рынки России, Мексики и Аргентины. Для отечественного потребителя сборку новинки наладят в Калуге.


Иван Головин
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