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| | В сеть попали первые «живые» фото салона кроссовера Mercedes-Benz GLE 2019

В сеть попали первые «живые» фото салона кроссовера Mercedes-Benz GLE 2019

Сегодня, 18:56

Немцы продолжают испытания кроссовера Mercedes-Benz GLE 2019 с новым кузовом по всему миру, и накануне автомобиль попался фотошпионам в Китае. Автомобильные папарацци смогли приблизиться прототипу настолько, что запечатлели его незамаскированный салон.

В Китае проводятся дорожные тесты кроссовера Mercedes-Benz GLE 2019. Машина с новым кузовом была закамуфлирована снаружи, но не имела маскировки внутри. На шпионских фотографиях можно увидеть, что автомобиль оснащен современным виртуальным кокпитом, сливающимся с экраном мультимедийной системы и навигатора. Они заключены в один блок, напоминающий большой планшет, располагающийся над фронтальной панелью.

Ходят слухи, что Mercedes-Benz GLE 2019 мало чем схож с актуальной версией кроссовера в плане оснащения. По неофициальным данным, новинка построена на шасси MHA (Mercedes High Architecture). Автомобиль удлинился на 80 мм.

Для стандартного Mercedes-Benz GLE 2019 предусмотрены стальные пружины. «Топовый» вседорожник оснастят продвинутой пневматической подвеской. В машине усовершенствована система Active Body Control. Режим Off-Road Plus способен увеличить клиренс кроссовера на 50 мм.

 

 

 

 

Силовую линейку Mercedes-Benz GLE 2019 представят бензиновые, дизельные и гибридная установки. Последняя будет работать на базе рядного мотора 3.0, сочетающегося с электродвигателем. Для всех агрегатов предусмотрены 9-АКПП и полный привод. Опционально автомобиль будет продаваться с двухступенчатой раздаточной коробкой.


Иван Головин
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