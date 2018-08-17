Дешевле Solaris: В сети появились эскизы нового «бюджетника» Hyundai

Корейцы трудятся над новой субкомпактной моделью Hyundai. В интернете появился первый эскиз транспортного средства. Названы подробности новинки.

Новая бюджетная модель Hyundai пока числится под заводских наименованием AH2. По некоторым данным, автомобиль получит название Santro. Машина готовится для индийского рынка, а появление новинки ожидается в Стране пряностей в октябре текущего года.

Портал Car and Bike утверждает, что корейцы рассматривают Hyundai Santro как современную семейную машину, которая придет в Индии на смену модели Eon. Предполагается, что автомобиль сможет конкурировать с бюджетными Tata Tiago, Renault Kwid и Maruti Suzuki Alto K10.

Накануне в Сети показали эскиз нового бюджетного Hyundai. Автомобиль имеет спойлеры, стильные осветители, противотуманные огни и фирменную радиаторную решетку. Ожидается, что салон новинки будет черным или бежевым. По словам инсайдеров, машина получит трехспицевый руль с кнопками управления «звуком».

Предполагается, что Hyundai Santro будет оснащаться бензиновой установкой 1.0 с параметрами как у Maruti Suzuki Alto K10 и Renault Kwid. По данным самого производителя, мотор укомплектуют АКПП или 5-МКПП.

Напомним, недавно в Hyundai заявили о планах сделать продукцию марки красивее, чем у Alfa Romeo. Напрашивается вывод, что корейцы задумали полный редизайн своих моделей.

Иван Головин