«Письма счастья»: Как не нахвататься штрафов при поездке по трассе М4 «Дон»

Автомобилисты дали несколько советов, которые помогут не привезти с собой с отпуска десятки штрафов.

В соцсетях пользователи рассказали, как не нахвататься штрафов при поездке по трассе М4 «Дон». В частности, речь идет о нередко случающимся на автодороге нарушении, когда автомобиль движется в левом ряду при пустых правых полосах. Такую езду в народе называют «леворядием головного мозга», и она запрещена. Согласно ПДД, за городом, или в черте города, на трассах, где есть знаки 5.1 и 5.3 с допустимой скоростью в 80 км/ч, машину, по возможности, нужно вести ближе к правому краю проезжей части. В ПДД четко прописан запрет на езду в левом ряду, если правая полоса свободна.

Автомобилисты рассказали, что за «леворядие» предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей. Такое нарушение достаточно распространено, но за него получить штраф можно только от полицейского, и камеры автоматической фиксации нарушений здесь бессильны. Так или иначе, автомобилисты советуют любителям прокатиться в левом ряду по трассе М4 «Дон» отучиться от этой привычки. В сети пользователи обсудили проблему «леворядья», и пришли к выводу, что во избежание штрафов надо следовать за фурами в правом ряду на скорости в 90 км/ч.

Также водители рассказали, что часто приходят штрафы за превышение средней скорости движения по трассе М4 «Дон». Вычисление нарушения происходит следующим образом: несколько датчиков на дороге фиксируют автомобиль и время, после чего математически вычисляют среднюю скорость его движения. Если она превышает допустимую - автомобилисту приходит штраф в размере 500 рублей.

Недавно сообщалось, что операторы платных дорог придумали способ наказывать водителей, не оплачивающих проезд. «Автодор» и ГИБДД решили ловить «зайцев» системой «Фотофиниш-01». Она способна фиксировать проезд на запрещающий сигнал. Под шлагбаумом имеется широкая стоп-линия, а за ним располагается обычный светофор. Нарушителям по почте приходят «письма счастья» - штрафы в 1 000 рублей, выписываемые на основании статьи 12.12 КоАП России («Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика»), так как штраф за неоплаченный проезд на платных дорогах в РФ пока не узаконен.

Система «Фотофиниш-01» пока установлена только на 515 км трассы М-4 «Дон». Здесь наблюдается больше всего «зайцев».

Иван Головин