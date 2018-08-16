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| | Новый седан BMW 3-Series самым мощным мотором в истории бренда

Новый седан BMW 3-Series самым мощным мотором в истории бренда

Сегодня, 17:28

Баварские разработчики из BMW обнародовали информацию, согласно которой премиальный седан BMW 3 Series получит самый мощный мотор в истории автобренда. Новинку вывели на немецкую экстремальную трассу, а дебют авто пройдет осенью текущего года на Парижском мотор-шоу.

У автомобиля на 55 кг снизится вес, а также центр тяжести уменьшится на 10 миллиметров. Помимо того, баварский седан получит более жесткую конструкцию кузова с расширенной колесной базой и переработанной подвеской, с помощью которых улучшается управляемость.

В моторном отсеке разместят модернизированный бензиновый агрегат, который должен стать наиболее производительной 4-цилиндровой установкой за всю историю марки. Мотор будет функционировать с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

 

Остальные технические характеристики станут известны ближе к дебюту модели. В списке дополнительного оснащения седана может появиться спортивная подвеска, работающая в тандеме с адаптивным рулевым управлением и спортивной блокировкой заднего дифференциала.


Дмитрий Павличко
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