Новый бюджетный кроссовер Ford Territory показали на «живых» фото

В интернете появились фотографии серийного «бюджетника» Ford Territory. Также в Сети частично рассекречены характеристики кроссовера.

Точная дата дебюта бюджетного кроссовера Ford Territory неизвестна, но можно полагать, что его покажут официально в скором будущем. В дилерских центрах автомобиль появится к концу года.

Модель Ford Territory основана на китайском паркетнике JMC Yusheng S330. Уточним, что компания Jiangling Motors Corporation выступает в качестве ключевого партнера Ford в КНР. Длина «бюджетника» равна 4 588 мм. Расстояние между осями машины составляет 2 716 мм.

Изначально Ford Territory будет продаваться с турбированным агрегатом 1.5 мощностью 143 л.с. Он будет комплектоваться 6-МКПП и 6-АКПП. Для машины предусмотрен исключительно передний привод. Позже появится гибридный кроссовер с 48-вольтовым стартер-генератором и высокоэффективными аккумуляторами.

Производитель считает, что Ford Territory сможет конкурировать с самыми продаваемыми паркетниками в КНР. Сейчас таковыми являются Changan CS55, Roewe RX5, Baojun 510, Haval H4 и Geely Atlas.

Бюджетный кроссовер Ford Territory будет оснащаться современной электроникой, виртуальным кокпитом, информационно-развлекательной установкой с крупным тачскрином, камерой кругового обзора, системами активной безопасности Co-Pilot360 и так далее.

Предполагается, что Ford Territory будет продаваться в КНР по цене от 90 000 до 120 000 юаней (от 865 000 до 1 153 000 рублей). О продажах машины вне Китая ничего не говорится.

Иван Головин