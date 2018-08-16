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| | Родстер BMW Z4 нового поколения полностью рассекречен в сети

Родстер BMW Z4 нового поколения полностью рассекречен в сети

Сегодня, 16:17

Баварские машиностроители не спешат рассекречивать новый родстер BMW Z4, но за них это делают СМИ. Накануне журналисты показали, как выглядит автомобиль, проектируемый на том же шасси, на котором строится возрожденная Toyota Supra.

Сайт Autoevolution поделился официальными визуализациями родстера BMW Z4 нового поколения. Предполагается, что баварцы покажут машину общественности в течение 2018 года.

Судя по визуализациям, новый BMW Z4 во многом напоминает одноименный шоу-кар, представленный в минувшем году. Машина оснащена крупными колесами, большими синими тормозными суппортами, прямоугольными выхлопными патрубками и агрессивным обвесом.

BMW Z4 нового поколения наделен виртуальной приборной панелью, центральная консоль автомобиля получила тачскрин информационно-развлекательной установки. Кроме того, машина оснащена беспроводным зарядным устройством для гаджетов.

Новый BMW Z4 разделяет шасси с возрожденным спорткаром Toyota Supra. Баварские и японские инженеры совместно трудятся над платформой для своих спорткаров с 2014 года.

 

Родстер BMW Z4 нового поколения будет оснащаться рядной «шестеркой» 3.0, производительность которой будет варьироваться в зависимости от рынка, и составит 350-390 л.с. Кроме того, в силовую линейку новинки войдет турбированная «четверка» 2.0 отдачей до 300 л.с.


Иван Головин
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