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| | Новый кроссовер Haval F7 для России будет представлен на Московском автосалоне

Новый кроссовер Haval F7 для России будет представлен на Московском автосалоне

Сегодня, 14:56

Китайский автобренд Haval, подконтрольный компании Great Wall, озвучил первые подробности о кроссовере Haval F7, который ориентирован на российского потребителя. Сборку новинки наладят на заводе в Тульской области, а премьера автомобиля пройдет на Московском автосалоне, который откроется 29 августа текущего года.

Кроссовер предназначается для молодых автолюбителей в возрасте от 20 до 35 лет. Автомобиль обзаведется матричными фарами головного света, шестиугольной решеткой радиатора, системой голосового управления и мультимедийным центром с возможностью подключения мобильных устройств.

Подкапотное пространство российской версии Haval F7 займет 4-цилииндровый 1,5-литровый турбодвигатель с производительностью 150 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 2-литровый мотор с отдачей 190 «лошадок». Оба агрегата приводятся в действие 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением и системой полного привода с режимами «стандарт», «эконом», «спорт» и «снег».

 

 

Раньше появилась информация, что Haval завершила возведение своего завода в промышленном парке «Узловая», расположенным в Тульской области. Первоначально, предприятие будет выпускать 80 000 машин ежегодно, а далее автозавод начнет выпускать 150 000 автомобилей каждый год. В проект создания производственной площадки вложили 500 000 000 долларов.


Дмитрий Павличко
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