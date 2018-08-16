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| | Subaru отзывает 293 внедорожника Subaru Ascent для полной утилизации

Subaru отзывает 293 внедорожника Subaru Ascent для полной утилизации

Сегодня, 14:00

Пресс-центр японской автомобилестроительной компании Subaru объявил о старте отзывной кампании в США, которая коснется 8-местного внедорожника Subaru Ascent. Сообщается, что вместо проверки и устранения неполадок, автомобили подвергнут утилизации.

Под отзыв попадают 293 экземпляра некачественных внедорожника, выпуск которых датируется периодом с 13 по 21 июля нынешнего года. Девять американцев уже являются обладателями Subaru Ascent, а остальные находятся в автосалонах официальных дилеров. Отмечается, что часть точек сварки на центральной стойке кузова пропущена роботами.

Специалисты Subaru отмечают, что отзываемые автомобили не смогут обеспечить должную безопасность пассажирам в случае аварии, так как автомобиль не обладает необходимой жесткостью кузова. Причиной таких неполадок выступают ошибки программирования роботов на сварочной линии. Исправить такие неполадки не представляется возможным.


Дмитрий Павличко
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