Тюнинг-ателье APR представило доработанный внедорожник Volkswagen Atlas

Американские разработчики из тюнинг-ателье APR, которые занимаются доработками автомобилей от Volkswagen, представили доработанный немецкий внедорожник Volkswagen Atlas. Изменения затронули технические параметры автомобиля.

Базой для новой разработки APR послужил стандартный вариант исполнения Volkswagen Atlas, под капотом которого разместился 2-литровый агрегат с отдачей 235 лошадиных сил. Инженеры APR заменили турбин, преобразовали выпускную и выхлопную системы, благодаря чему производительность мотора увеличилась до 350 «лошадок». ]

Также специалисты тюнинговой компании произвели замену амортизаторов в подвеске на новые, которые создали конструкторы ателье. Это позволило увеличить клиренс на 40 мм.

Внешнее оформление тюнингованного внедорожника Volkswagen Atlas характеризуется зелены-черным кузовом и колесными дисками размером 20 дюймов. Тираж тюнинг-проекта составляет один экземпляр, а цена пакета дополнений пока засекречена.

Дмитрий Павличко