Renault представил внедорожную версию Stepway для моделей Logan и Dokker

Французские машиностроители представили приподнятые Logan и фургон Dokker, присоединившиеся к обновленному хэтчбеку Sandero в линейке Stepway, продолжающей расширение модификаций. Автомобили станут на конвейер в Тольятти, а дебют их состоится в Москве в конце августа.

Компания Renault рассказала о новом семействе Stepway, в котором теперь состоит не только претерпевший рестайлинг хэтчбек Sandero, а и седан Logan и фургон Dokker. Новинки особенны завышенным до 195 мм клиренсом, неокрашенным обвесом как у кроссоверов, а также небольшими внешними изменениями. Также линейка Stepway получила новый информационно-развлекательный комплекс MediaNav 4.0, поддерживающий AndroidAuto и AppleCarPlay.

Техническая составляющая седана Logan и фургона Dokker в линейке Stepway осталась без изменений. Автомобили оснащаются прежними моторами с МКПП и АКПП. Особая версия Stepway City с красным кузовом имеет контрастные черные элементы экстерьера.

Выпуск хэтчбека Sandero и седана Logan в семействе Stepway наладят в Тольятти. Автомобили дебютируют на Международной автомобильной выставке в Москве, которая начнется 29 августа и завершится 9 сентября. О сроках появления новинок на рынке ничего пока не говорится.

Иван Головин