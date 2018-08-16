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| | Polestar добавила крутящего момента заднему приводу на Volvo

Polestar добавила крутящего момента заднему приводу на Volvo

Сегодня, 12:43

Полноприводные автомобили марки Volvo получат новую прошивку от бренда Polestar, благодаря чему станут динамичнее.

Специалисты компании Polestar подготовили новую прошивку для электроники машин марки Volvo с полным приводом. Программный продукт позволит наделить автомобили шведского бренда более заднеприводным нравом, что сделает их динамичнее.

Уточним, что новая прошивка от Polestar для Volvo предусмотрена для автомобилей 2019 года. ПО будет устанавливаться на автомобили, основанные на шасси CMA и SPA.

Новая прошивка от Polestar не применима к модификациям T6 и T8 Twin Engine. Они оснащены комбинированными силовыми установками отдачей 340 и 407 л.с., и в них уже имеются настройки, которые обеспечивают высокий крутящий момент заднему приводу.

Таким образом, перепрошивка доступна для кроссовера Volvo XС40, а также автомобилей 60 и 90 серий, оснащаемых бензиновыми и дизельными силовыми установками.

 

 

Напомним, последней новинкой от Polestar стал доработанный седан Volvo S60 нового поколения. Его гибридный агрегат выдает производительность в 421 л.с. Также автомобиль будет оснащаться усиленными тормозами Brembo с золотистыми суппортами, регулируемыми амортизаторами Ohlins и распоркой стоек передней подвески.


Иван Головин
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