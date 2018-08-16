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| | Автомобилист из Твери рассказал об ужасной поездке в Украину

Автомобилист из Твери рассказал об ужасной поездке в Украину

Сегодня, 12:13

Разбитые дороги, проблемы на таможне и невыносимая жара в пробке - автолюбитель рассказал, какие «приключения» его поджидали в поездке на собственной машине.

Тверской автомобилист, ранее проживавший в Украине, но перебравшийся в Россию, в социальной сети «ВКонтакте» рассказал об ужасах поездки на Родину. Рассказчик поведал, что решил навестить украинскую родню, и отправился к ней вместе с братом на машине, оформленной на родственника с видом на жительство. Мужчина уточнил в своем рассказе, что заранее поспрашивал, будут ли проблемы с поездкой, и его уверили в том, что все пройдет гладко.

По словам тверского автомобилиста, он не вез в Украину ничего запретного. Российскую таможню братья прошли быстро и без каких-либо затруднений. С приближением украинской таможни дорога начала в прямом смысле исчезать, но самое неприятное было еще впереди.

На украинской таможне боец с автоматом сообщил жителям Твери, что несколько дней назад вступил в силу новый закон, требующий от гражданина Украины с видом на жительство и с автомобилем с российскими номерами, зарегистрированным на него, ставить машину на консульский учет (его печать ставится в загранпаспорт, но у путешественников его нет), чтобы въехать на украинскую территорию. В случае с рассказчиком, чтобы по закону проехать в соседнюю страну, нужно ехать в консульство в Москве. Далее украинский таможенник попросил «на кофе», и посоветовал: «дальше сами решайте со старшим». После этого последовали несколько часов бесед тверских путешественников со «старшим», но разговор был напрасным, так как россиянам не разрешили проехать, но согласились пропустить их, если они заплатят за растаможку полцены машины (старая Nissan Almera). При этом таможенники не дали разъяснений о том, кому и куда платить.

Автомобилист с братом решили дальше не продолжать диалог с украинскими таможенниками, и развернулись на Россию, но и по дороге в РФ они без приключений не обошлись. Братья оказались в 1,5-километровой пробке, в которой пришлось стоять несколько часов на жаре. По словам рассказчика, бортовой компьютер старенького «Ниссана» показывал температуру воздуха +51.

В какой-то момент братья решили все-таки еще раз попасть в Украину, и поехали за 150 км на границу с Сумской областью. Там путешественников настигла та же неприятная участь общения с украинскими таможенниками, с которыми не удалось договориться. Олег Харченко подчеркнул, что с российскими пограничниками не было вообще никаких проблем, но они ничего не знают о поправках в законе, о которых рассказали украинские таможенники.

Шесть раз братья разгружали автомобиль для досмотра, очень устали, и больше не желающие «бодаться» с украинской таможней, поехали домой в Тверь. Автомобилист предупреждает россиян, что дороги хорошие в РФ, но с приближением к Украине они заметно ухудшаются, но эта проблема становится мелочью после того, как начинается с украинскими таможенниками.

Также мужчина не рекомендует гражданам оставлять свои автомобили на нейтральной территории на харьковской границе. По словам рассказчика, машину скинут с дороги и разберут.

Пользователи соцсети расстроены его рассказом. Их огорчает, что для поездки к близким в соседнюю страну нужно пережить «Ад». Некоторые пользователи интернета отметили, что с украинской таможней всегда были трудности в поездках. Один из комментаторов выразил недоумение по поводу стремления рассказчика попасть в Украину. Автомобилист в ответ на это пояснил, что у него на Родине остались мама и другие родственники, и он хотел поехать к ним в гости, повидаться и подарков привезти.  


Иван Головин
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