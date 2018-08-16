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| | «АвтоВАЗ» проведет в Тольятти День открытых дверей

«АвтоВАЗ» проведет в Тольятти День открытых дверей

Сегодня, 22:00

«АвтоВАЗ» анонсировал День открытых дверей. Все желающие смогут посмотреть на производство машин LADA в Тольятти 25 августа, незадолго до начала мотор-шоу в Москве.

День открытых дверей в Тольятти стал для компании «АвтоВАЗ» традицией. Накануне производитель сообщил, что мероприятие состоится 25 августа. В этот день всех желающих приглашают на предприятие в Автограде, чтобы посмотреть на процесс выпуска автомобилей LADA, марки №1 в России.

В рамках Дня открытых дверей на предприятии «АвтоВАЗ» в Тольятти с 9:00 до 15:00 будут проводиться автобусные экскурсии. Зрителям покажут производственные помещения, цеха и продукцию подразделений отечественного автогиганта. Также состоится парад моделей всех линеек, которые на данный момент стоят на конвейере. Для зрителей, которые будут иметь при себе водительские права категории В, будет организован тест-драйв. Они смогут прокатиться по испытательному треку завода «АвтоВАЗ» на машинах LADA.

В День открытых дверей «АвтоВАЗ» также проведет с 9:00 до 17:00 автородео, разнообразные мастер-классы и так далее. Пилоты команды LADA Sport будут раздавать автографы.

В 11:00 на мероприятии выступит Ив Каракатзанис, новый глава компании «АвтоВАЗ». Далее Стив Маттин, главный дизайнер завода, продемонстрирует новую LADA Granta.

 

 

 

Напомним, 29 августа стартует Московский автосалон. В его рамках «АвтоВАЗ» покажет порядка 15 новинок, среди которых будут машины обновленного семейства LADA Granta.


Иван Головин
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