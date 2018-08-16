«Призрачный гонщик» на горящем тракторе удивил жителей Нальчика

В социальных сетях обсуждают трактор, охваченный огнем, который двигался по улицам Нальчика. На видео можно услышать песню из фильма «Неуловимые мстители».

Пользователи интернета высказали несколько предположений относительно этого инцидента. Одни предположили, что груз в прицепе мог воспламениться от окурка водителя, который выбросил его в окно. Другие сообщили, что сено в таких прицепах может вспыхнуть от искр, вылетающих из глушителя.

Также пользователи гадают, куда едет трактор. Среди популярных направлений высказывались такие, как трактор мчит к пожарным, в водоем или из города. Местные острословы не могли пройти мимо видеоролика, обнародованного в городских сообществах Нальчика. Остряки уже назвали трактор «Призрачным гонщиком» и предположили, что в Нальчик с опозданием приехал олимпийский огонь.

Дмитрий Павличко