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| | Эксперты составили ТОП-10 самых популярных японских автомобилей в РФ

Эксперты составили ТОП-10 самых популярных японских автомобилей в РФ

Сегодня, 13:55

Специалисты провели мониторинг продаж японских автомобилей в первом полугодии 2018 года на авторынке России. По результатам исследования был составлен ТОП-10 самых популярных машин японских автопроизводителей.

По результатам первых шести месяцев в России было приобретено 148 900 новых машин от японских производителей. В результате продажи авто выросли на 16,4%. Возглавил ТОП-10 седан бизнес класса Toyota Camry, несмотря на отрицательную динамику в 0,7% до 13 900 авто.

Второе место среди самых популярных японских авто досталось кроссоверу Toyota RAV4. Продажи модели упали на 16,2% до 13 400 машин. Тройку лидеров замыкает кроссовер Mitsubishi Outlander. Спрос на модель вырос на 54,5% до 11 300 единиц.

В первой пятерке оказалось два кроссовера Nissan – X-Trail и Qashqai. Продажи первого выросли на 1,8% до 10 600 авто, а второго на 4,8% до 10 300 машин. Далее в рейтинге оказалась Mazda CX-5 с приростом в 27,3% до 10 200 шт. На седьмой строчке оказался Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого выросли на 56,4% до 8 300 машин.

За ним идет Datsun on-DO с отрицательной динамикой в 11,7% до 7 500 авто. Замыкают ТОП-10 японских авто на рынке России в первом полугодии 2018 года Nissan Terrano и Nissan Almera. Продажи первой выросли на 33,6% до 6 700 машин, а спрос на вторую модель показал отрицательную динамику в 15,7% до 6 700 авто.


Татьяна Рязанская
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