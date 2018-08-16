Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду Евгений Плющенко стал официальным представителем Porsche в России Звезда сериала «Девочки» отметила удаление матки фотосессией в стиле «ню» «Джигарханян – отыгранная карта»: Цымбалюк-Романовская завела нового любовника
| | «Доехать живым»: Автомобилисты рассказали об опасностях на трассе М4 «Дон»

«Доехать живым»: Автомобилисты рассказали об опасностях на трассе М4 «Дон»

Сегодня, 09:13

Проблемные участки дороги, небезопасные гостиницы, питание в придорожных кафе с риском отравления – автомобилистам стоит знать об опасностях при путешествии на юг.

В разгар курортного сезона россияне толпами едут на отдых. Множество автомобилистов выбирают путешествие на собственной машине и отправляются на юг России, дорога куда лежит через федеральную трассу М4 «Дон». Те, кто уже отдохнул этим летом, спешат предупредить других россиян об опасностях путешествия по этой автодороге.

Гостиниц на трассе М4 «Дон» предостаточно. Здесь есть и дешевые мотели, в которых в основном ночуют дальнобойщики, и приличные отели. Автомобилисты советуют не выбирать для ночлега гостиницы прямо у трассы. Лучше немного переплатить, но провести ночь в безопасном отеле на закрытой территории и что важно, с охраняемой парковкой.

Если водители детально планируют свою поездку и приблизительно знают, на каком участке трассы окажутся в ночное время суток, им стоит заблаговременно посмотреть рейтинги местных гостиниц в интернете и выбрать подходящую по соотношению цены к качеству.

Что касается питания, на трассе М4 «Дон» есть как хорошие кафе, так и не очень. Автомобилисты советуют не есть в сомнительных заведениях, так как там есть риск отравиться. Такие кафе можно узнать по непривлекательному экстерьеру, подозрительно низким ценам и отсутствию посетителей.

Пользователи соцсетей рассказывали, как отравлялись в придорожных кафе на трассе М4: «Зря пироженку съел, потом всю дорогу думал лишь о том, как доехать живым». Автомобилисты советуют обращать внимание именно на посещаемость. Если возле кафе стоит толпа дальнобойщиков – это верный знак, что здесь качественная и недорогая еда.

Самые опасные участки трассы М4 «Дон» сконцентрированы в местах её сужения до одной полосы. Здесь чаще всего случаются аварии, а также образовываются самые длинные пробки. В заторах обочечники создают аварийную ситуацию, из-за чего пробка может стать еще больше.

Автомобилисты рассказали, что самым проблемным является отрезок дороги от поворота на Шестаково до поворота на Лозовое Воронежской области. Если быть точнее, то самым ужасным на этом участке является район села Лосево, где пробки растягиваются на несколько километров. Дальше проблемные участки встречаются в Ростовской области: в районах Каменск-Шахтинского, Красного Сулина, Шахт и Аксая. В Краснодарском крае затруднения в движении могут встречаться в районах Дефановки и Джубги.


Юлия Романова
Новости по теме
Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах
Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах

28 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга стартовал проект, предложенный дорожными инспекторами и технически реализованный сервисом «Яндекс.Навигатор». В…

Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме
Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме

 Как не застрять в пробке, не остаться без денег и с пробитыми шинами рассказали россияне в соцсетях.

«Грабят отовсюду»: Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон»
«Грабят отовсюду»: Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон»

Потраченные нервы, часы в пробках на жаре и куча «разводил» – автомобилисты пожалели, что отправились в отпуск на машине.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости