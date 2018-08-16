«Доехать живым»: Автомобилисты рассказали об опасностях на трассе М4 «Дон»

Проблемные участки дороги, небезопасные гостиницы, питание в придорожных кафе с риском отравления – автомобилистам стоит знать об опасностях при путешествии на юг.

В разгар курортного сезона россияне толпами едут на отдых. Множество автомобилистов выбирают путешествие на собственной машине и отправляются на юг России, дорога куда лежит через федеральную трассу М4 «Дон». Те, кто уже отдохнул этим летом, спешат предупредить других россиян об опасностях путешествия по этой автодороге.

Гостиниц на трассе М4 «Дон» предостаточно. Здесь есть и дешевые мотели, в которых в основном ночуют дальнобойщики, и приличные отели. Автомобилисты советуют не выбирать для ночлега гостиницы прямо у трассы. Лучше немного переплатить, но провести ночь в безопасном отеле на закрытой территории и что важно, с охраняемой парковкой.

Если водители детально планируют свою поездку и приблизительно знают, на каком участке трассы окажутся в ночное время суток, им стоит заблаговременно посмотреть рейтинги местных гостиниц в интернете и выбрать подходящую по соотношению цены к качеству.

Что касается питания, на трассе М4 «Дон» есть как хорошие кафе, так и не очень. Автомобилисты советуют не есть в сомнительных заведениях, так как там есть риск отравиться. Такие кафе можно узнать по непривлекательному экстерьеру, подозрительно низким ценам и отсутствию посетителей.

Пользователи соцсетей рассказывали, как отравлялись в придорожных кафе на трассе М4: «Зря пироженку съел, потом всю дорогу думал лишь о том, как доехать живым». Автомобилисты советуют обращать внимание именно на посещаемость. Если возле кафе стоит толпа дальнобойщиков – это верный знак, что здесь качественная и недорогая еда.

Самые опасные участки трассы М4 «Дон» сконцентрированы в местах её сужения до одной полосы. Здесь чаще всего случаются аварии, а также образовываются самые длинные пробки. В заторах обочечники создают аварийную ситуацию, из-за чего пробка может стать еще больше.

Автомобилисты рассказали, что самым проблемным является отрезок дороги от поворота на Шестаково до поворота на Лозовое Воронежской области. Если быть точнее, то самым ужасным на этом участке является район села Лосево, где пробки растягиваются на несколько километров. Дальше проблемные участки встречаются в Ростовской области: в районах Каменск-Шахтинского, Красного Сулина, Шахт и Аксая. В Краснодарском крае затруднения в движении могут встречаться в районах Дефановки и Джубги.

Юлия Романова