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| | Хэтчбек Alfa Romeo Mito заменят небольшим кроссовером

Хэтчбек Alfa Romeo Mito заменят небольшим кроссовером

Сегодня, 09:21

Итальянский премиальный бренд Alfa Romeo, подконтрольный концерну FCA, прекратит производство небольшого хэтчбека Alfa Romeo Mito, который будет заменен компактным кроссовером. Такой информацией поделился глава европейского филиала Роберта Зебри.

По словам топ-менеджера, автопроизводитель решил сконцентрироваться на производстве кроссоверов и спорткаров. Такие меры не вызывают удивления, так как в настоящее время SUV-сегмент продолжает набирать популярность. Спорткары от Alfa Romeo всегда пользовались востребованностью у автомобилистов.

Интересно, что будущий кроссовер обзаведется своим уникальным внешним оформлением. Вероятно, новинка появится в продаже в 2020 году.

 

В июле текущего года Alfa Romeo представила новую стратегию развития, которая охватит ближайшие пять лет. Разработчики собираются возродить спорткары Alfa Romeo 8C и Alfa Romeo GTV, которые будут оснащены гибридными установками с производительностью 600 или 700 лошадиных сил.


Дмитрий Павличко
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