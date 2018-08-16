Dongfeng открыл предзаказы на новый кроссовер Forthing T5

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng Forthing T5. На рынок кроссовер выйдет осенью текущего дня, а автомобиль обойдется покупателям от 95 000 до 145 000 юаней.

Отмечается, что публичная премьера новинка прошла еще весной в рамках Пекинского автосалона. Размеры нового Dongfeng Forthing T5 составят 4550X1825X1725 мм, а длина колесной базы равна 2 720 миллиметров. Новинку снабдили большой решеткой радиатора, бампером с ДХО и серебристой накладкой внизу. В списке оснащения следует выделить светодиодные фары головного света, мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем, электронную аппаратную панель, круговой видеообзор, климат-контроль и набор ассистентов активной безопасности для водителя.

Подкапотное пространство занимает 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 150 лошадиных. Помимо него предусматривается 1,6-литровый 204-сильный агрегат. Оба мотора функционирует в тандеме с МКПП, бесступенчатым вариатором и 7-скоростным «роботом». Обе установки паркетник получил от Mitsubishi. До России новый паркетник пока не доберется.

Дмитрий Павличко