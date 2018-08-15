До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст

Один из водителей снял на видеорегистратор странное происшествие. Внезапно у автомобиля марки BMW открылся багажник, и его содержимое высыпалось на дорогу, что едва не создало пробку.

Увиденным автомобилист поделился в Сети. На кадрах четко видно, как иномарка выезжает на трассу, и ее багажник внезапно открывается. На дорожное полотно ваываливаются пустые бутылки и пакеты. Остальные водители вынуждены лавировать, чтобы не задеть мусор и не очутиться в кювете.

«До чего техника дошла!»,- удивленно восклицает автор в комментарии к своему ролику. А вот остальные юзеры усмотрели в этом влияние потусторонних сил: «Не иначе, как здесь орудует полтергейст. Вот тебе и сервис - и багажник откроют, и балласт сбросят, и конкуренты не догонят». «Карма, она такая», - поюморил другой комментатор. «Чудеса автоматики, наверное, китайской – срабатывает не тогда, когда нужно», - предположил третий. «А я говорю – неладное там что-то. То аварии, то поборы гаишников, то теперь багажник открывается. Призраки или происки дьявола», - уверены остальные автомобилисты, путешествующие по трассе М4 «Дон».

Дарья Светозарова