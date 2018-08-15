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| | В Мордовии угонщикам авто не удалось уйти от Росгвардии

В Мордовии угонщикам авто не удалось уйти от Росгвардии

Сегодня, 18:46

Ранее судимые жители Мордовии пытались похитить машину, но патруль Росгвардии не дал преступникам угнать авто.

Росгвардия Мордовии сообщила об инциденте, имевшем место 15 августа в Рузаевке. Здесь бойцы федеральной службы задержали двух мужчин возрастом 28 и 38 лет, ранее имевших проблемы с законом. Эти двое пытались угнать автомобиль, но проиграли в погоне с патрулем. Служба вневедомственной охраны получила сообщение о краже автомобиля на улице Терешковой. Патруль Росгвардии получил ориентировку на угнанную машину, и выявил транспортное средство на улице Ленина.

Сотрудники Росгвардии преследовали угонщиков до тех пор, пока не остановили угнанный автомобиль. Преступники были задержаны и переданы полиции. По факту инцидента инициировано разбирательство, решается вопрос о заведении уголовного дела.


Иван Головин
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