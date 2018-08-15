В Мордовии угонщикам авто не удалось уйти от Росгвардии

Ранее судимые жители Мордовии пытались похитить машину, но патруль Росгвардии не дал преступникам угнать авто.

Росгвардия Мордовии сообщила об инциденте, имевшем место 15 августа в Рузаевке. Здесь бойцы федеральной службы задержали двух мужчин возрастом 28 и 38 лет, ранее имевших проблемы с законом. Эти двое пытались угнать автомобиль, но проиграли в погоне с патрулем. Служба вневедомственной охраны получила сообщение о краже автомобиля на улице Терешковой. Патруль Росгвардии получил ориентировку на угнанную машину, и выявил транспортное средство на улице Ленина.

Сотрудники Росгвардии преследовали угонщиков до тех пор, пока не остановили угнанный автомобиль. Преступники были задержаны и переданы полиции. По факту инцидента инициировано разбирательство, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Иван Головин