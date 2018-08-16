Тюнинг-ателье Steeda представило свой Ford Bullitt Mustang

Известные тюнеры разработали свой Ford Bullitt Mustang, который получил название Steve McQueen Edition Bullitt. Модель с модификациями от тюнинг-ателье Steeda будет выпущена тиражом в 300 единиц.

Steve McQueen Edition Bullitt получил особый темно-зеленый окрас, а также надписи Bullitt на кузове. Отметим, что такого же цвета автомобиль полицейского из кинофильма «Буллит». Тюнерам Steeda удалось сохранить основную идею модели, однако и добавить ряд модификаций.

Steeda Ford Bullitt Mustang получил оригинальную ручку коробки передач и ряд надстроек. Главной особенностью модели стал силовой агрегат. Модель оснастили мотором на 500 л. с., при этом клиентам предлагают установить дополнительно нагнетатель, который увеличит мощность до 755 л. с.

На данный момент информации о стоимости Ford Bullitt Mustang от тюнеров Steeda нет, однако учитывая ограниченный тираж в 300 единиц, низкой цены не стоит ожидать.

Татьяна Рязанская