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| | Власти Самары пообещали изменить расписание автобусов №27

Власти Самары пообещали изменить расписание автобусов №27

Сегодня, 17:58

В Самаре продолжаются проверки работы общественного транспорта. Местные жители пожаловались, что им приходится ждать по полчаса автобус №27, следующий из Зубчаниновки.

Во вторник, 14 августа, администрация города проконтролировала работу автобусов №1, 50 и51, которые курсируют по Красноглинскому району. К данным маршрутам не нашлось никаких нареканий.
Что касается автобуса №27, который проверили в вечерний час-пик, пассажиры пожаловались, что он ходит слишком редко. Интервал движение составляет порядка 30 минут. Юрий Тапилин, глава городского департамента транспорта, пообещал обязать перевозчика внести изменения в расписание автобуса.
В среду, 15 августа, чиновники проинспектировали дачные маршруты, по которым ездят в основном пожилые горожане. Здесь пассажиры отметили нехватку сидячих мест. Сейчас эти маршруты обслуживают автобусы МАЗ и ЛиАЗ, вместимость которых составляет 72 и 104 человека соответственно, однако сидячих мест всего 24, однако из-за конструкции транспорта это не удасться изменить.
Вместе с тем власти пообещали обсудить с перевозчиком вопрос запуска последнего рейса не в 18:00, а в более позднее время.


Яна Васильева
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