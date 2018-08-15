В Калининграде начали использовать новый способ борьбы с парковкой на тротуарах

Власти Калининграда нашли новый способ борьбы с машинами, которые паркуются на тротуарах. На пешеходной части дороги начали устанавливать бетонные полусферы, они пришли на смену железным столбикам.

Накануне, 14 августа, Владимир Свинцов, глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» заявил, что на улицах Калужская и Чапаева уже появились бетонные преграды в виде полусфер. Их предназначение – не позволять водителям оставлять автомобили на тротуарах. Господин Свинцов отметил, что это вынужденная мера, которая предпринимается ради безопасности пешеходов.

«То, что было там до ремонта, это кроме как словом «ужас» назвать было нельзя. Это забитая машинами территория, где люди могли передвигаться только по проезжей части», – заявил директор предприятия.

Ранее на тротуарах с той же целью устанавливали металлические столбики, окрашенные в чёрно-желтые цвета, однако, по мнению Свинцова, они «выглядят непрезентабельно». Поэтому в Калининграде решили перенять опыт других регионов, где уже давно устанавливаются такие полусферы.

Яна Васильева