В Калининграде начали использовать новый способ борьбы с парковкой на тротуарах

Власти Калининграда нашли новый способ борьбы с машинами, которые паркуются на тротуарах. На пешеходной части дороги начали устанавливать бетонные полусферы, они пришли на смену железным столбикам.
Накануне, 14 августа, Владимир Свинцов, глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» заявил, что на улицах Калужская и Чапаева уже появились бетонные преграды в виде полусфер. Их предназначение – не позволять водителям оставлять автомобили на тротуарах. Господин Свинцов отметил, что это вынужденная мера, которая предпринимается ради безопасности пешеходов.
Ранее на тротуарах с той же целью устанавливали металлические столбики, окрашенные в чёрно-желтые цвета, однако, по мнению Свинцова, они «выглядят непрезентабельно». Поэтому в Калининграде решили перенять опыт других регионов, где уже давно устанавливаются такие полусферы.