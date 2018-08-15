Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

Сюжеты:

«Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон СМИ: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии В Сети опубликовали видео со свадьбы Поклонской Планируют увеличить рождаемость: Парк «Зарядье» станет центральной площадкой акции «Ночь кино» Эдгард Запашный показал фото «нового холостяка» Евгения Петросяна Бузову предлагают запретить во всей России из-за пропаганды гомосексуализма Стали известны подробности раздела имущества Риты Дакоты и Влада Соколовского Врачи полгода лечили российскую школьницу от бронхита и она умерла от рака «Фотошоп Арбузовой»: Ольгу Бузову высмеяли за отфотошопленные ягодицы «Я надел трусы!»: Панин снова облачился в женское белье «Трусы уже маленькие»: Поклонники попросили Билана быть поосторожнее с откровенными снимками
| | В Калининграде начали использовать новый способ борьбы с парковкой на тротуарах

В Калининграде начали использовать новый способ борьбы с парковкой на тротуарах

Сегодня, 17:11

Власти Калининграда нашли новый способ борьбы с машинами, которые паркуются на тротуарах. На пешеходной части дороги начали устанавливать бетонные полусферы, они пришли на смену железным столбикам.

Накануне, 14 августа, Владимир Свинцов, глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» заявил, что на улицах Калужская и Чапаева уже появились бетонные преграды в виде полусфер. Их предназначение – не позволять водителям оставлять автомобили на тротуарах. Господин Свинцов отметил, что это вынужденная мера, которая предпринимается ради безопасности пешеходов.

«То, что было там до ремонта, это кроме как словом «ужас» назвать было нельзя. Это забитая машинами территория, где люди могли передвигаться только по проезжей части», – заявил директор предприятия.

Ранее на тротуарах с той же целью устанавливали металлические столбики, окрашенные в чёрно-желтые цвета, однако, по мнению Свинцова, они «выглядят непрезентабельно». Поэтому в Калининграде решили перенять опыт других регионов, где уже давно устанавливаются такие полусферы.


Яна Васильева
Новости по теме
Ученые нашли инновационный способ борьбы со старостью
Ученые нашли инновационный способ борьбы со старостью

Определен новый метод борьбы со старением организма. Исследованием занимались ученые из Португалии.

В Петербурге учёные нашли способ борьбы с турбулентностью в самолётах
В Петербурге учёные нашли способ борьбы с турбулентностью в самолётах

В Государственном университете Санкт-Петербурга специалисты представили передовую систему контроля, которая позволит авиалайнерам справиться с проблемами в…

Туляки обратились к сенатору с различными просьбами
Туляки обратились к сенатору с различными просьбами

 Пресс служба единороссов Тульской области заявила, что спектр вопросов, с которыми обратились туляки был необычайно велик.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости