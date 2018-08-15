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| | Груз на халяву: Как частники обманывают «Платон» на М-4 «Дон»

Груз на халяву: Как частники обманывают «Платон» на М-4 «Дон»

Сегодня, 17:29

Как будто в отместку за пенсионную реформу водители начали искать способы «мухлежа». Такие предположения появились в Сети.

Мало кто сомневался, что самые ушлые водители найдут способы обхода программы взимания за проезд, но никто не ожидал, что справятся они за такой короткий период.

Связывают они это с недавними скандалами по поводу чрезвычайной загруженности трассы М-4 «Дон» туристами, а также частными организациями, занимающимися грузовыми и сезонными перевозками.

Многие водители, однако, придумали методы, как можно обманывать систему «Платон» даже на таком участке и добираться, как говорят в народе, практически «на халяву».

Не следует думать, что эти трюки применяются только на самой обсуждаемой в последние недели трассе России – М-4 «Дон». Они действуют по всей России. Но, учитывая ее загруженность, можно предположить, что многие добираются до цели на «честном слове», используя конкретные схемы.

Самый хитрый и «бронебойный» метод – «бомжуйский паспорт». В главной роли – частное лицо: пенсионер или нет, не важно. Он живет в малонаселенном районе в глуши России, у него нет водительских прав, личного имущества и он ничего не боится. Его могут хоть засыпать штрафами – главное платить символическую тысячу рублей каждый месяц, чтобы фуру не арестовали.

Многие также признавались, что даже с имеющимися приборами «Платона» не платят за весь пробег. В сообществе дальнобойщиков знают, где находятся стационарные рамки, никто не отменял общение по рации, а дальше дело техники.

Поговаривают, что случаев обмана платоновцев на М-4 «Дон» куда больше в летний период. Все об этом знают, но с ушлыми водителями ничего поделать не могут.

Ведь проконтролировать всех не удается, а ставить камеры каждые 10 километров – более чем накладно. Таким образом приходится смирятся с имеющейся ситуацией и пытаться регулировать ее тем, что, как говорится, есть под руками.


Николай Офицеров
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