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| | Haval построил завод в России

Haval построил завод в России

Сегодня, 06:00

Ранее китайский автопроизводитель Haval начал строительство завода в России в индустриальном парке «Узловая», который находится в Тульской области. Сегодня компания завершила строительство предприятия.

Предприятие Haval в России оснащено цехами штамповки, сварки, сборки и окраски. Кроме того, компания построила цех производства компонентов. Российские представители китайского бренда уточнили, что до конца текущего месяца будут построены дороги и закончится благоустройство территории.

В планах Haval до конца месяца завезти оборудование, которое начали завозить еще в ноябре прошлого года. С сентября на предприятии будут проводить пуско-наладочные работы, в обычном режиме завод начнет работать в начале следующего года.

Завод Haval в Тульской области вначале будет собирать до 80 000 машин в год с уровнем локализации в 30%. Второй этап предполагает локализацию в 50% и производство в 150 000 авто. Модели, которые будут собирать на предприятии, представят уже в конце месяца на автошоу в Москве.


Татьяна Рязанская
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