В Германии оценили в ходе тест-драйва LADA 4х4 Urban

С конца прошлого года в Германии начали продавать LADA 4х4 в 5-дверном кузове. Автоэксперты решили провести тест-драйв такого внедорожника в версии Urban.

История «Нивы» берёт начало в далёком 1976 году. С 1995 года в Тольятти начали выпускать 5-дверные внедорожники, а относительно недавно появился вариант LADA 4х4 Urban. Именно такую машину решили протестировать журналисты Motor1 в Германии.

По словам экспертов, «пятидверка» лучше проявляет себя на дороге, чем 3-дверный автомобиль, однако весит она на 140 кг больше или 1 425 кг, что довольно много для машины с 1,7-литровым бензиновым «атмосферником». Мотор выдаёт всего 83 л. с., однако, как отметили журналисты, он звучит как гораздо более мощный.

Среди минусов, помимо устаревшей конструкции, «непослушной» коробки передач и плохой управляемости, оказался большой расход топлива: 9,5 л на 100 км/ч в смешанном цикле. Вместе с тем специалисты похвалили LADA 4х4 Urban за её внедорожные качества, которые прекрасно проявляются благодаря полному приводу с понижающей передачей.

Также в число плюсов вошла стоимость: 5-дверная LADA 4х4 Urban доступна немцам минимум за 14 290 евро, что на 1 140 евро больше в сравнении с «трёхдверкой». Стандартная LADA 4х4 обойдётся в 12 990 евро. По итогам тест-драйва модель получила от экспертов 5 из 10 баллов.

Яна Васильева