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| | Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме

Наглый обман на трассе М4 «Дон»: Автомобилисты предупредили об очередной мошеннической схеме

Сегодня, 16:56

Как не застрять в пробке, не остаться без денег и с пробитыми шинами рассказали россияне в соцсетях.

 Все, кто на собственном автомобиле отравляется в путь по трассе М4 «Дон» через поселок Лосево в Воронежской области, рискуют оказаться вовлечёнными в наглый обман мошенников. В социальных сетях автомобилисты предупредили об актуальной мошеннической схеме и в подробностях описали ее суть.

В поселке Лосево злоумышленники перегораживают трассу автомобилем, поставленным на «аварийку», из-за чего проехать по магистрали становится невозможным. Застрять в этой пробке можно на 3-4 часа. Но суть коварного плана мошенников раскрывается в другом – за несколько километров до пробки стоят люди с табличкой в руках «Объезд». «Добродетели» предлагают объехать затор за определенную денежную оплату.

Из-за нежелания стоять в пробке, свои деньги готовы отдать мошенниками многие автомобилисты. Однако если кто-то из них не захочет платить и попытается самостоятельно найти путь объезда, то обязательно наткется на колючую проволоку и болты, из-за которых напрочь разорванными могут оказаться шины на колесах.

Автомобилисты советуют не попадаться на «развод» мошенников и не платить им «мзду». Есть более длинный объезд опасного участка, но более безопасный: по маршруту Воронеж - Острогожск - Россошь – Богучар. Минус этого объезда в том, что придется проделать лишние 50 км пути.


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