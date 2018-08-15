Названа точная дата появления самого дешевого Lexus UX в России

Ранее сообщалось, что самый компактный и дешевый автомобиль марки Lexus доберется до России будущей зимой. Теперь стало известно, что это произойдет раньше.

Российский офис бренда Lexus сообщил, что компактный кроссовер UX появится на рынке РФ 1 ноября текущего года. Ценники и комплектации автомобиля будут названы ближе к началу продаж.

Презентация кроссовера Lexus UX состоялась в рамках Женевской автомобильной выставки. Основой для паркетника стала новая платформа GA-C (Global Architecture Compact). Габариты машины составляют 4495х1840х1520 мм при колесной базе 2640 мм. Новинка от Lexus будет предлагаться в России в версиях UX 200 и UX 250h.

Для первой предусмотрена бензиновый агрегат 2.0 с высокой степенью сжатия 13:1 и термоэффективностью на уровне 40%. Производительность мотора равна 171 л.с. Для двигателя предусмотрен новый вариатор Direct Shift с механической первой передачей.

Вторую версию Lexus UX приводит в движение гибридная установка суммарной мощностью 178 л.с. В ее состав входит вышеназванный ДВС, но производительность его составляет 145 л.с. Он взаимодействует с электродвигателем на задней оси, питаемым никель-металл-гибридным аккумулятором.

Lexus UX будет продаваться в России с традиционным пакетом F Sport. С ним автомобиль получает иную радиаторную решетку, обвес, колесные диски на 18 дюймов, спортивные кресла и перенастроенную подвеску.

Иван Головин