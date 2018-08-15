Volkswagen покажет шесть автомобилей на Московском автосалоне

Автоконцерн Volkswagen официально подтвердил своё участие в Московском автосалоне, который стартует 29 августа. Немецкий автопроизводитель привезёт на мероприятие шесть машин.

Гости мотор-шоу смогут увидеть Volkswagen Touareg, который уже можно заказать в РФ. Автомобиль с ценником от 3 399 000 рублей доступен в трёх комплектациях с двумя бензиновыми моторами и одним «дизелем». Также запланирована презентация Teramont, который сейчас предлагается в России с 220-сильной «турбочетвёркой» и 280-сильным 6-цилиндровым двигателем.

В «Крокус Экспо» можно будет увидеть и специальную модификацию седана Polo для России под названием Joy. Новинка, тираж которой составит всего 500 авто, получит особый дизайн экстерьера и дополнительное оснащение.

Ещё одной премьерой станет лифтбек Volkswagen Arteon, который хотя и дебютировал в марте прошлого года до сих пор не продаётся на российском рынке. Модель должна заменить в модельном ряду Passat CC, который был снят с производства.

Немецкий бренд также собирается привезти в Москву концепт беспилотного хэтчбека I.D. Электрокар примечателен мультифункциональным рулём, который можно сложить в переднюю панель, а также системой Home-Net.

Наконец, Volkswagen намерен показать новый вариант исполнения Tiguan, но о нем неизвестно никаких подробностей.

Яна Васильева