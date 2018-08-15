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| | Россияне потратили на автомобили премиум-класса 281 млрд рублей

Россияне потратили на автомобили премиум-класса 281 млрд рублей

Сегодня, 15:11

Аналитики изучили рынок премиального транспорта в России, в результате чего выяснили, что он вырос на 7%.

«Касса» обсуждаемого сегмента за январь-июнь 2018 года составила 281 млрд рублей с «плюсом» в 7%. За эти деньги было куплено 70 000 транспортных средств премиум-класса.

Несменным лидером в премиум-классе в России остается Mercedes-Benz. Немецкий автогигант реализовал за отчетный период в РФ машина на 77 млрд рублей. Вторую позицию занимает BMW. Россияне выложили на продукцию баварской марки 63 млрд рублей. Третье место занял Lexus.

На продукцию японского бренда россияне потратили 47 млрд рублей. На продукцию марки Land Rover у россиян ушло 26 млрд рублей. На 1 млрд рублей меньше жители РФ выложили на Audi. Porsche показала результат в 12 млрд рублей. У Volvo отмечен показатель в 11 млрд рублей.

 

 

«АВТОСТАТ» ранее информировал о том, что в целом, жители России за первое полугодие нынешнего года потратили на легковушки 1 трлн 94 млрд рублей. Авторынок страны вырос на 23% в годовом сравнении. 90% названной суммы потрачено на зарубежные машины. Аналитики также сообщили, что за первые семь месяцев года в РФ было продано 992 673 машины с «плюсом» в 15%.


Иван Головин
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