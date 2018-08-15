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| | Спортивный Ford Focus ST проходит тесты почти без камуфляжа

Спортивный Ford Focus ST проходит тесты почти без камуфляжа

Сегодня, 13:53

Компания Ford приступила к последнему этапу тестов спортивной ST-версии Focus свежей генерации. Автомобиль, проходивший испытания неподалёку от Нюрбургринга, удалось запечатлеть фотошпионам, снимки появились на страницах издания Motor1.

Судя по фото, «заряженный» Ford Focus получит более агрессивный дизайн кузова с другими бамперами, пересмотренными спойлером и диффузором, а также иными воздухозаборниками. По неподтверждённым официально данным, авто обзаведётся доработанными тормозами и системой привода на передние колёса.

Ожидается, что Focus ST оснастят 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощность которого будет достигать 252 лошадиные силы. В тандеме с мотором будет работать автоматическая трансмиссия.

Новинка получит независимую заднюю подвеску и такие электронные ассистенты как система контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического старта и полной остановки, функцию считывания дорожных знаков и современные адаптивные фонари головного света.

 

 

Официальная презентация нового Ford Focus ST пройдёт до конца текущего года, ценники на модель будут раскрыты ближе к запуску продаж.


Яна Васильева
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